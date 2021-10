Tendances Première : Le Festival Alimenterre sur Auvio

La 13ème édition du Festival Alimenterre aura lieu du samedi 9 au samedi 16 octobre à Bruxelles et en Wallonie (Arlon, Namur, Liège, Charleroi, Mons, Ottignies-LLN). Au programme : des rencontres-débats, des courts-métrages, des animations, des (ciné-)concerts, ainsi que de nombreux moments festifs et une sélection de films documentaires qui dénoncent les désordres agricoles et alimentaires dans le monde et proposent des alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et globale. On en parle avec Sabrina Serra pour le Festival Alimenterre, François Cajot, responsable pour SOS Faim des partenariats en RDC qui suit de près les projets d'agriculture durable sur place et Benjamin Stienon producteur du film « Amuka, l'éveil des paysans congolais »