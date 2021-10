Tendances Première : Les nouvelles personnalités difficiles (Odile Jacob) sur Auvio

Comment établir de bonnes relations avec des personnes dont les traits de caractère entraînent souffrance pour elles-mêmes ou pour autrui ? Qu’elles soient trop impulsives, trop susceptibles, trop méfiantes, trop anxieuses, trop dépendantes, trop instables ou tirant toujours la couverture à elles, le fonctionnement psychologique des personnalités difficiles est aujourd’hui mieux compris qu’auparavant. François Lelord et Christophe André proposent leurs conseils, issus de la science et de leur expérience de médecins et de thérapeutes, pour résoudre les difficultés de la vie aux côtés de ces personnes. L’occasion d’avoir une réflexion sur nous-même et de faire évoluer ainsi notre propre manière d’être avec autrui !