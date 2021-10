Tendances Première : Le commerce équitable: tous ensemble vers un monde plus durable et plus juste. sur Auvio

Du 6 au 16 octobre, c’est la semaine du commerce équitable. Plus que jamais les besoins d’équité, de transparence, de justice se font entendre dans les différentes sphères de la société. Nombre de citoyens exigent aujourd’hui des avancées concrètes vers un monde plus durable et plus juste. Plus juste pour les humains Et pour l’environnement. Car la justice environnementale/climatique et la justice sociale sont les deux faces d’une même pièce. Négliger la justice sociale, c’est saboter toute tentative d’avancée en matière climatique et environnementale. Ce sera une thématique centrale de la semaine. On en parle avec Koen Van Troos de Fairtrade et Samuel Poos coordinateur au Trade for Development centre (TDC), programme de l’Agence belge de développement Enabel.