Tendances Première : Manger demain – Fake or Not (Tana Ed.) sur Auvio

Relever les défis environnementaux est l’enjeu majeur de nos sociétés. Comment y voir plus clair dans le magma d’informations, d’assertions et de rumeurs qui nous submergent ? Médias et réseaux sociaux nous plongent dans la confusion et la défiance. Il y a urgence à démêler le vrai du faux. La collection « Fake or not » nous aide à y voir plus clair. Chercheur à l’INRAE sur les questions d’autonomie alimentaire, Frédéric Wallet synthétise la réalité complexe derrière nos modes de consommations alimentaires dans l’un des premiers opus de cette collection. Avec « Manger demain », il traite aussi bien des conséquences de la mainmise des groupes agro-alimentaires et de la grande distribution que des pistes à explorer pour atteindre la sécurité alimentaire. Il est notre invité avec Suyapa Hammje, directeur de la collection, ainsi que Alexis Garcia, metteur en scène de « Nourrir l’Humanité – Acte 2 » https://www.theatrelepublic.be/nourrir-bruxelles