Tendances Première : L’autorité en question - Nouveau monde, nouveaux chefs. Avec Patrice Huerre sur Auvio

L’autorité en question - Nouveau monde, nouveaux chefs (Ed. Odile jacob) Plus d’autorité, moins d’autorité ? Une demande de nouvelles formes d’autorité émerge de toutes parts, que ce soit dans l’entreprise, à l’école ou en famille. Imposer son point de vue de parent, de patron, de gouvernant n’est plus politiquement correct. Désormais seule compte l’opinion personnelle. Beaucoup déplorent cette révolution après des siècles de stabilité, tandis que d’autres y voient des changements potentiellement positifs face aux enjeux du monde à venir. Au fil d’une réflexion vivante, un psychiatre/psychanalyste et un chef d’entreprise ouvrent des pistes pour remédier au désarroi actuel et imaginent quelles qualités feront les chefs de demain. Patrice Huerre est psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Il sera notre invité.