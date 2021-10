Tendances Première : Comprendre le Transhumanisme et le Posthumanisme sur Auvio

Entre le transhumanisme et le posthumanisme, les confusions sont nombreuses. Le nouveau cycle des « Matins Philo » aura pour objectif de clarifier ces deux notions. Si le transhumanisme est tout à la fois mouvement politique, imaginaire technoscientifique et horizon normatif, attaché au dépassement des contingences matérielles des corps humains ; le posthumanisme semble se tenir dans un champ de discussions académiques – mais néanmoins politisées – autour de la possibilité de se penser au-delà de l’exceptionnalisme humain, c’est-à-dire dans un paradigme où l’individuation fait place à la relationnalité. Nathalie Grandjean est Docteure en Philosophie et Maîtresse de Conférences à l’Université de Namur. Elle sera avec nous. https://lesmatinsphi.be/