Tendances Première : Apprendre les bons réflexes dans l’univers des perturbateurs endocriniens sur Auvio

Les hormones intriguent, voire inquiètent. Que dire alors des perturbateurs endocriniens ? Ils font peur car ils sont nombreux et insaisissables, et leurs effets sur la santé sont, en outre, multiples. Comment les comprendre et s’en prémunir ? Où se trouvent-ils ? En quoi sont-ils dangereux, et à quels moments de la vie particulièrement ? Les auteurs de « Les perturbateurs endocriniens - Comment les cerner pour s'en protéger ? » (Ed. Mardaga) proposent plutôt que d’apporter des réponses toutes faites, de les construire avec eux. Anne-Simone Parent, est Docteure en médecine et en sciences biomédicales et pédiatre endocrinologue, elle poursuit les recherches du Dr Jean-Pierre Bourguignon sur le mécanisme du déclenchement de la puberté dans le cerveau et ses perturbations par l’environnement.