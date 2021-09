Tendances Première : LEA, un programme pour accompagner les patients atteints de cancer sur Auvio

70 000 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Belgique. Pourtant, face à cette maladie, patients, proches et soignants sont souvent démunis : comment gérer l'impact émotionnel d'un tel diagnostic ? Élaboré en partenariat avec plusieurs associations de patients et le laboratoire Servier, le programme LEA souhaite améliorer, via 3 projets concrets, l'encadrement des personnes atteintes d’un cancer et de leur entourage. On en parle avec Dr Julien Tiete, psychologue spécialisé en oncologie à l’Hôpital Érasme, Stefan Gijssels, patient et fondateur de l’association de patient www.patientexpertcenter.be et Valérie Van der linden, Medical Advisor Oncology, responsable du programme. https://lea-timetolisten.be/