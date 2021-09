Tendances Première : Vaincre l’AVC avec le Dr. Pierre Amarenco, professeur de neurologie sur Auvio

Vaincre l’AVC (Ed. Du Rocher). En Belgique l’AVC est la deuxième cause de mortalité et la première cause de handicap acquis chez l’adulte. Chaque année, plus de 22.000 AVC sont diagnostiqués en Belgique, soit 60 victimes par jour. Dans son livre « Vaincre l’AVC » Pierre Amarenco, professeur de neurologie, s’adresse à toutes les personnes qui craignent pour eux ou pour leurs proches de faire un AVC, aux personnes atteintes d'AVC, à leurs proches et aux soignants. Il décrit en détail les symptômes et les signes de l'AVC, explique quoi faire immédiatement, comment se fait la prise en charge à l'hôpital et, ensuite, la rééducation. Il y décrit aussi le “handicap invisible” de la personne rentrée à domicile, qui touche aussi son entourage. Indifférence, négligence, désarroi, vulnérabilité, doute, sentiment d'impuissance, pessimisme et espoir génèrent des frustrations, des incompréhensions, des exaspérations, des deux côtés, qui viennent toutes se confronter à la nécessité de retrouver l'estime de soi et sa place dans la famille et la société. Pierre Amarenco est professeur de neurologie à l'université de Paris, chef du service de Neurologie et l'unité d'AVC de l'hôpital Bichat à Paris. Il est le président-fondateur du Fonds « Vaincre l'AVC ».