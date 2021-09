Tendances Première : La prévention du suicide chez les jeunes sur Auvio

La prévention du suicide chez les jeunes La santé mentale de la population aurait été mise à mal pendant cette pandémie. D’après plusieurs études européennes, les femmes et les jeunes auraient été plus impactés. Le nombre d’appel au Centre de Prévention du Suicide a d’ailleurs augmenté de 50 % cette année. On fait le point sur la situation avec Nicolas Miest, Psy spécialisé dans l’accompagnement de la crise suicidaire et l’accompagnement dans le deuil après un suicide et le Pr. Marie Delhaye, Chef du service de psychiatrie infanto-juvénile à l’Hôpital Erasme.