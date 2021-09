Tendances Première : Désapprendre pour innover (Ed. Mardaga). Avec Maximilien Brabec sur Auvio

Dans un contexte sociétal et technologique en perpétuelle mutation, les entreprises sont poussées à innover constamment. Mais innover n'est pas un but en soi : il faut créer une nouvelle valeur ! Sinon, on se perd dans l'innovation washing. Dans « Désapprendre pour innover », Maximilien Brabec démontre que le collectif doit disrupter pour innover véritablement. Cela nécessite, dans un premier temps, de désapprendre, de laisser derrière soi ses certitudes. Il invite ainsi son lecteur à l'errance et à la curiosité... pour trouver des opportunités sans les avoir cherchées. Le défi pour les entreprises est donc de tourner le dos à leurs croyances, sans pour autant perdre en efficience.