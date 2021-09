Tendances Première : Harcèlement scolaire, que dit la loi ? sur Auvio

La rentrée des classes a eu lieu il y a déjà quelques semaines. Aujourd'hui, nous parlerons du sujet sensible de harcèlement à l'école et principalement entre ados. Nous avons tous en tant que parents - grands-parents des questions à ce sujet. Que dit la loi? Quelle protection est mise en place par les écoles? Que pouvons-nous mettre en place pour protéger ou écouter notre ado? Nous en parlerons avec l'avocate spécialisée française Barbara Régent, Pascale Maljean, directrice de l'école de la Providence de Wavre, Catherine Verdier, psychologue et autrice de "50 activités bienveillantes pour prévenir le harcèlement scolaire" éd. Larousse,Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique et Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l’UMons.