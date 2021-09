Tendances Première : La Belgique redeviendrait-elle le pays de la bière ? On parle La Belgique redeviendrait-elle le pays de la bière ? On parle Microbrasseries sur Auvio

Certains leurs prédisaient un avenir à court terme. Mais force est de constater que le nombre de microbrasseries ne cesse de se multiplier dans notre pays. La Belgique redeviendrait-elle le pays de la bière ? Quelles sont les typicités de ces brasseries, les goûts et tendances mis en avant ? Pourquoi cet engouement vers le local et la bière du voisin ? Les formations se sont-elles adaptées à ces micro-brasseries ? Nous en parlerons avec Laurent Munster zythologue à "Mi-orge, mi-houblon", Joël Galy de la Brasserie de la Mule. Marc Cleeremans, brasseur et formateur en IFAPMe et Axel Henrard de la "Belgian Home Brewers Association"