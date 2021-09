Tendances Première : Comment motiver mon enfant ? (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

« Ça ne l’intéresse pas… », « elle n’est pas motivée… », « il n’a pas envie d’apprendre… » : la démotivation scolaire est un motif de consultation fréquent, car elle inquiète à juste titre parents et enseignants. Jean-Luc Aubert, psychologue spécialiste de l’enfant et de l’adolescent, nous explique pourquoi il est crucial de stimuler l’envie d’apprendre tout au long des premières années. Il propose aussi des solutions concrètes pour susciter ou relancer l’intérêt d’un enfant, ou d’un ado, pour l’école. N’oublions pas, insiste Jean-Luc Aubert, que le besoin de découvrir et de savoir est inné chez chacun de nous : si un petit est suffisamment bien accompagné dans ses premiers apprentissages, alors sa motivation durera tout au long de sa scolarité, car il y trouvera du plaisir ! Des conseils pour prévenir la démotivation scolaire ; des solutions pour y faire face.