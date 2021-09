Tendances Première : Tout tout tout, vous saurez tout sur la vasectomie! sur Auvio

En quelques années, le nombre de vasectomies s'est fortement multiplié. Partage de la charge contraceptive au sein du couple, réelle envie de ne plus avoir d'enfant,... de plus en plus d'hommes et de couples s'intéressent à cette formule. Quelles sont aujourd'hui les différentes techniques de vasectomies, quels sont les questions et questionnements fréquents posés par les hommes ou les couples? La vasectomie est-elle ou non réversible et diminue-t-elle les performances sexuelles ou "l'image" du mâle prisée dans certains couples? Nous en parlons avec le Dr Kim Entezari, Chef du service urologie au CHU St. Pierre. Françoise Leroux, psychologue au Chu St-Pierre. Et Daniel Murillo, gynécologue.