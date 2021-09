Tendances Première : Dans L’œil de la pandémie (ed. Académia) sur Auvio

Chaque période de crise est porteuse de mutations, de changements. Tenter de les repérer, c'est se donner les moyens de ressentir les lignes de force du monde en devenir. Qu'il s'agisse de la politique par les chiffres, de la montée de la défiance et du conspirationnisme, des effets culturels de la distanciation sociale..., il faut garder la tête hors de l'eau Deux anthropologues UCLouvain ont enquêté sur le terrain et ont ensuite cherché à comprendre les bouleversements vécus durant la pandémie. Leur recherche fait l’objet d’un livre, « Dans l’œil de la pandémie. Face à face anthropologique » (Academia, 2021). Leur constat? Il est urgent de tirer les leçons de ce que nous avons vécus, réveil indispensable face aux enjeux environnementaux et à la dégradation des conditions d’existence sur l’ensemble de la planète. Ils seront nos invités.