Tendances Première : Mieux réussir ensemble – réapprendre le travail d’équipe sur Auvio

Après plusieurs mois de télétravail obligatoire, et après avoir dû s’adapter à une vie professionnelle plus « solitaire », tous envisagent un retour en entreprise. Il faudra, pour certains, réapprendre le travail d’équipe. C’est peut-être l’occasion d’adopter de nouveaux comportements. L’objectif de ces comportements est : davantage de performance, d’efficience, de bien-être, de résultat, de sécurité, de satisfaction, etc. Ils sont calqués sur l’expérience des équipages de l’aviation civile, pour qui le collectif est une nécessité. Le livre « Mieux Réussir ensemble » écrit par Guillaume Tirtiaux, coach, pilote sur Boeing 777 et formateur à Air France, fourmille de bonnes pratiques.