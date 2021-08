Tendances Première : "Les psychologies de genre", éditions Mardaga sur Auvio

"Les psychologies de genre". Depuis quelques années, les questions autour du genre semblent alimenter pas mal de débats. Comment alimenter cette réflexion, comment faire progresser l'égalité entre hommes et femmes, comment sortir des clichés et positions tranchées sur ces questions? Nous en parlons avec Isabelle Roskam et Vincent Yzerbyt, chercheurs et auteurs, avec d'autres, de "psychologies de genre", éd. Mardaga.