Tendances Première : Les tout-petits face aux écrans sur Auvio

Les dangers des écrans pour le développement des enfants. De plus en plus de voix s'élèvent et reprennent des travaux récents, centrés sur les dangers des écrans pour le développement psychomoteur de l'enfant. Retard dans l'apprentissage du langage, diminution de l'attention sont ainsi pointés du doigt par de nombreux spécialistes. Anne-Lise Ducanda fait partie de ces professionnels qui alertent les pouvoirs publics et les professionnels. Elle est également l'autrice de "Les tout petits face aux écrans" publié aux éd. Du Rocher. Elle sera accompagnée de Nadia Echadi, institutrice et responsable de l'asbl Maxi-liens