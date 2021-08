Tendances Première : Mon enfant de 0 à 6 ans, Edwige Antier et Marie Dewavrin sur Auvio

Comment optimiser le développement d'un nourrisson et favoriser son immunité. Edwige Antier est pédiatre et vient de publier un livre avec Marie Dewavrin : "Mon enfant en pleine santé" éd. Eyrolles. Comment communiquer efficacement avec le bébé, comment le nourrir et l'amener à bouger en se respectant et en respectant son développement personnel. Existe-t-il des moyens naturels pour permettre au nourrisson de (re)trouver le sommeil? Autant de questions abordées dans notre dossier du jour.