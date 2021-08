Tendances Première : Le papillomavirus, source de pas mal de questionnements sur Auvio

Le papillomavirus, source de pas mal de questionnements. Trop souvent méconnu, le papillomavirus semble aujourd'hui au centre d'une attention plus importante et d'une sensibilisation "grand public". Qu'en est-il de ce virus, qui touche-t-il en priorité, comment s'en protéger, faut-il élargir la vaccination à d'autres publics cibles? Autant de questions posées à nos invités. Dr Déborah Konopnicki, infectiologue au CHU Saint-Pierre. Dr Jean Doyen, gynécologue au CHU de Liège. Céline Danhier, Présidente de l'asbl "O'Yes". Et Stephen Barris, coordinateur de l'asbl "Ex-aequo".