Tendances Première : Pour en finir avec le gaspillage alimentaire ! sur Auvio

Votre frigo est plein et souvent vous en venez à jeter les courgettes, concombres et autres nourritures que vous n’avez pas consommées ? Vous n’êtes malheureusement pas le seul, en Belgique environ 3,6 millions de tonnes de nourriture sont jetées tous les ans. La québécoise Estelle Richard, auteure du livre “Pour en finir avec le gaspillage alimentaire” et la française Natacha Mouton auteure de “Ma petite Cuisine Anti-Gaspi “ nous expliquent leur méthode pour ne pas jeter nos aliments à la poubelle.