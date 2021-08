Tendances Première : Comment consommer les produits de l'été durant l'année ? sur Auvio

Un été pluvieux, et malgré ce climat automnal votre potager a vu naitre quelques courgettes, tomates et autres légumes estivaux. La rentrée est proche, vous vous demandez comment conserver ces produits du soleil ? Comment réchauffer votre cœur en plein hiver avec des produits d’été ? Grégoire Gillard du restaurant “ Barge ” et Aline Gérard de la ”Table d’Aline ”, vous livrent leurs trucs et astuces !