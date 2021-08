Tendances Première : Diagnostiqué Dyslexique, et après ? sur Auvio

Les mots se mélangent, difficile de connaitre l’ordre des lettres et d’arriver à lire. La dyslexie est un trouble de l’apprentissage neurologique, qui reste encore méconnu du grand public. À force de stratégie et de triche beaucoup d’enfants restent parfois sans diagnostic avant l’âge adulte. Pourtant selon l’Organisation Mondiale de la Santé : 8 à 10 % de la population serait touchée. Bernadette Piérart logopède et autrice du livre : « Votre enfant est dyslexique » et Benjamin Stevens, logopède et auteure de la méthode d’apprentissage à la lecture : " Apili ", vous aide à accompagner vos enfants.