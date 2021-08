Tendances Première : Binge Drinking : de l’ivresse à la détresse sur Auvio

Le Binge Drinking connu aussi sous le nom de « biture express », c’est boire énormément d’alcool dans un laps de temps très court pour atteindre un point de non-retour. Un rite qui se pratique dès l’adolescence et qui n’est pas sans conséquences. Les habiletés émotionnelles et interpersonnelles, les fonctions cognitives et le fonctionnement cérébral sont fortement impactés par cette pratique. Pierre Maurage docteur en Sciences Psychologiques et co-auteur du livre « Le binge drinking chez les jeunes » et Martin De Duve, directeur d’Univers Santé, nous parlent de ce phénomène de société.