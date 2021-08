Tendances Première : Tous à vos kots ! sur Auvio

La rentrée universitaire approche et l’heure de la course aux kots va bientôt démarrer ! Entre les arnaques, les prix trop élevés, les demandes de garantie louchent et la forte demande estudiantine, cette recherche peut s’avérer être un vrai casse-tête. Vous vous demander si vous avez le droit de contester une exigence de votre propriétaire ou tout simplement s’il faut se ruer sur le premier logement qui passe ? Pierre TARGNION Chargé de communication et Floriane VIENNE Juriste à la Fédération Infor Jeunes viennent partager leurs infos et leur expérience.