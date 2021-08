Tendances Première : « Quand la mère est absente » sur Auvio

On parle souvent de la mère de façon idéalisée, pourtant il n’est pas toujours facile d’être maman. Employée exemplaire, épouse séduisante et maman dévouée, le modèle culturel occidental pèse sur les épaules des femmes et parfois jusqu’au « craquage ». Comment aider les mamans dans la détresse ? Comment retisser des liens familiaux abimés ? Hélène Romano, psychothérapeute clinicienne, vient en aide à ces mamans psychologiquement évaporées dans son livre « Quand la mère est absente ».