Tendances Première : Nature et spiritualité en quête de reconnexion sur Auvio

En pleine crise écologique, la tendance est à la déconnection, de plus en plus de citoyens abandonnent la ville pour embrasser la nature. Câliner les arbres, caresser la mousse et titiller les buissons, c’est le principe de cette discipline japonaise appeler : le Shinrin Yoku ou Sylvothérapie. Quels sont les bienfaits de cette pratique, méconnue du grand public ? Sophie Popleu Conteuse et Sylvotherapeute, Éric Aeschimann responsable des essais pour le livre collectif « Penser le vivant » et Nolwen Lécuyer ingénieur agronome, guide et formatrice en Shinrin Yoku.