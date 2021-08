Tendances Première : Coliving : Vivre en communauté aujourd’hui ! sur Auvio

Le coliving est à l’habitation, ce que le coworking est au travail : un nouveau modèle de vie en communauté ! A la base, beaucoup de jeunes (étudiants ou jeunes travailleurs) se tournent vers ce mode de partage d’une résidence pour des raisons économiques mais une autre dimension apparaît aussi : le sentiment d’appartenance sociale plus grand. Et ce mode d’hébergement a le vent en poupe : d’abord présent à Bruxelles, il commence à se développer aussi en Wallonie. Quel est l’intérêt de vivre en coliving ? Est-ce accessible à toutes les bourses ? Comment rechercher des logements de ce type ? Qui choisit de vivre en coliving ? Uniquement des jeunes ? Existe-t-il des biens en coliving accessibles à des personnes à mobilité réduite ? Comment le coliving est-il encadré juridiquement ? On en parle avec Kathleen Wuyard, journaliste Magazine Sirop le Mag, Amaury Michiels, cofondateur d’IKoab et Cerise Vandenkerckhove, coordinatrice de de la société Singa.