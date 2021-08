Tendances Première : L'arbre peut-il guérir la Terre ? sur Auvio

L'asbl "Terre et conscience" propose depuis avril de cette année un cycle d'information, d'ateliers et d'expériences autour de l'arbre. Un cycle qui prend une dimension toute particulière au vu des dernières catastrophes naturelles. Réchauffement climatique, crise de la biodiversité, inondations, crise sanitaire : que peut-nous apporter un regard nouveau sur les arbres ? De plus en plus de personnes liées aux soins et à la santé au sens large se tournent vers les forêts, source de vie.