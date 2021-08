Tendances Première : Les nouveaux pères ! sur Auvio

En juillet dernier, ils étaient près de 18.000 parents à avoir signé la pétition de la Ligue des familles pour demander un congé de paternité de 15 semaines et pas de 15 jours comme c’est actuellement le cas (et qui passera à 20 jours en 2023). L’Espagne est précurseur dans le domaine puisque les papas bénéficient depuis peu de 16 semaines de congé. L’évolution est claire dans notre société : les jeunes pères souhaitent s’investir beaucoup plus dans l’éduction des enfants. Focus sur ces nouveaux pères avec Fabian Languy qui organise des Ateliers Papa, conçus pour toutes les personnes (papas ou mamans co-parentes) qui souhaitent accompagner leur conjointe enceinte, Maxime, puériculteur et jeune papa et Donatienne Roels, sage-femme. Ateliers pour futurs papas (ateliers-papa.be)