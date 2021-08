Tendances Première : Vivre avec Alzheimer (Editions Mardaga) sur Auvio

La maladie d’Alzheimer, forme la plus fréquente des démences est devenue aujourd’hui un problème de santé majeure dans nos sociétés. C’est une maladie neurodégénérative qui entraîne peu à peu la perte irréversible de la mémoire et qui atteint forcément l’autonomie des patients. Valentine Charlot est docteure en psychologie, psychothérapSaïdieute et gérontologue. Elle est cofondatrice et présidente de l’association belge « Le bien vieillir » qui œuvre pour un changement de regard et d’attitudes sur les vieillesses. Elle offre dans cet ouvrage, un regard lucide, nuancé et pratique sur cette maladie. Karima Saïdi signe un documentaire sensible et touchant sur ses retrouvailles avec sa maman atteinte de la maladie d’Alzheimer « Dans la maison ». Elle sera aussi des nôtres ce lundi.