Tendances Première : Les artistes s’engagent pour la crise écologique et sociale sur Auvio

Certains artistes s’emparent depuis plusieurs années des thématiques prégnantes de la société actuelle : bouleversement climatique, crise économique et sociale, transition écologique, démocratie en question, engagement de la jeunesse…Le magazine Imagine Demain le monde consacre un gros dossier cet été à cet engagement des artistes et au rôle que certains veulent jouer vers un « monde nouveau ». On en parle avec Hugues Dorzée, rédacteur en chef d’Imagine, Marie du Chastel, curatrice du Kikk Festival, qui fait des liens entre art, science et technologie (la 10ème édition aura lieu en novembre 2021), Fatou Traoré, chorégraphe et danseuse (qui a mis en scène A dance for Greta), Marek Hudon, professeur d’économie à la Solvay Brussels School of Economics and Management pour le projet Pizza Economy, une pièce de théâtre qui tente d’expliquer ce qu’est un modèle économique durable et Feu! Chatterton pour leur troisième album Palais d’argile.