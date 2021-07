Tendances Première : Et si on prenait des vacances en plein air ! sur Auvio

Glamping, Tiny Boat, roulottes, mobil-homes, vans, tentes traditionnelles, tentes haut-perchées, caravanes, roulotte…les modes d’hébergement en plein air se sont diversifiés ces dernières années pour répondre à une demande grandissante des touristes pour des hébergements insolites et très connectés avec la nature ! Et la Wallonie regorge de ce type d’offres ! Beaucoup de ces campings wallons ont été inondés lors des intempéries de juillet mais nombre d’entre eux sont déjà de nouveau accessibles, prêts à accueillir les aoûtiens ! Découverte avec Mélanie Guisset, chroniqueuse, créatrice de contenus green, instagrameuse melting.green, Caroline Weiler, baroudeuse et instagrameuse desmotsdesroutes, Christian Alard, directeur de la Fédération des campings de Wallonie et Frédéric François, secrétaire général de la BCCMA (Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association).