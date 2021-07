Tendances Première : Cuisiner avec et pour les enfants ! sur Auvio

Cuisiner avec et pour les enfants ! Quel parent n’a pas connu la galère de faire manger certains légumes à ses enfants ? Comment rester créatif en cuisine en mijotant des bons petits plats, riches et équilibrés pour toute la famille ? Les vacances sont un moment privilégié pour se retrouver tous autour des fourneaux, d’autant que pour les mômes, cuisiner est un jeu ! Et cuisiner en famille est une bonne façon de développer des bons comportements alimentaires ! Nos invitées : Valériane Gréban, institutrice et finaliste du Meilleur Pâtissier 2018 et Maryse Collignon, logopède et spécialiste des troubles logicomathématiques ont imaginé un livre de pâtisserie pour réaliser des recettes tout en faisant des mathématiques, « Les maths en douceur « (Editions Erasme), et Pauline de Voghel, diététicienne · nutritionniste (spécialisation en pédiatrie) et auteure de « Les petits pieds dans les grands plats » (Editions Erasme)