Tendances Première : Psychogénéalogie, et kinésiologie appliquée : Faut-il prendre en compte le passé familial ? sur Auvio

Existe-t-il une possibilité de transmission intergénérationelle d’événements, de traumatismes, de secrets ou de conflits d’un individu à ses descendants ? Est-ce que le mal-être, les soucis de santé, les difficultés psychologiques d’une personne peuvent être questionnés selon le passé de la famille de cette personne ? Existe-t-il un héritage d’une mémoire familiale dû à l’intensité des émotions vécues par un ascendant ? Les secrets et non-dits dans certaines familles peuvent-ils laisser des traces sur les générations suivantes ? La psychogénéalogie étudie cette possibilité. Est-ce que la psychogénéalogie peut nous aider à soigner un certain mal être ? Quelles sont les limites de la psychogénéalogie ? Est-ce que notre corps garde en mémoire les sources de stress ? Comment fonctionne la kinésiologie appliquée ? Deux livres explorent ces pratiques : Hériter de l’histoire familial ? Ce que la science nous dévoile sur la psychogénéalogie, de Barbara Couvert (Editions du Rocher) et Sommes-nous les pantins de notre histoire familiale ? de Michèle Verhaeren (Editions Résurgence). On en parle avec leurs auteures.