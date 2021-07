Tendances Première : Vacances, adolescence et sexualité : comment se protéger et sortir des clichés toxiques véhiculés par la pornographie ?  sur Auvio

Adolescence et vacances d’été sont souvent propices aux rencontres, et à de nouvelles découvertes. Ce n’est pourtant pas évident d’être épanoui dans un moment de son existence où les changements physiques s’enchaînent. Difficile de s’y retrouver quand les bouleversements hormonaux s’en mêlent, dans une société où les codes pornographiques et la soumission du genre nous encerclent. Pour mieux comprendre le corps de l’autre et établir des limites, Camille Nerac, sexologue au planning Aimer à l’ULB, Valérie-Anne Duyck, chargée de communication pour O’Yes Asbl et Stéphanie Estournée créatrice du podcast érotique Ctrl-X nous parlent sexualité et adolescence.