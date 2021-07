Tendances Première : Cuisiner en été ! sur Auvio

Les vacances sont bien souvent un moment propice pour passer plus de temps aux fourneaux et cuisiner de bons petits plats avec la profusion de nos légumes et fruits d’été : courgettes, aubergines, tomates, concombres, poivrons, bettes, betteraves rouges, groseilles, mirabelles, myrtilles, prunes…. On fait le plein d’idées recettes avec Nathalie Chiaradia, chef à la tête du service traiteur Imma et Grégoire Gillard, chef du restaurant Barge.