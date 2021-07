Tendances Première : Etre une maman solo aujourd’hui sur Auvio

Depuis la deuxième moitié du XXème siècle, le modèle des familles a fortement changé : le « mariage d’amour » s’est généralisé, les critères de légitimité des unions et des naissances se sont assouplis, les divorces se sont multipliés, les familles se sont diversifiées, les parents en solo sont de plus en plus présents. La vision de la famille en Belgique est fort progressiste. Pourtant, dans les faits, les femmes monoparentales subissent toujours des inégalités, et des discriminations et risquent parfois la précarisation. Martin Wagener, sociologue au CIRTES (Centre interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société) signe et coordonne un article « Mères seules, la fin de la stigmatisation ? « pour la revue Sociétés en changement, il sera notre invité. Ainsi que Chloé Beernaerts, case manager au CPAS de Schaerbeek, en charge du projet Miriam, un projet d’empowerment de femmes.