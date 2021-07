Tendances Première : La Certification B Corp pour une « économie régénérative » ! sur Auvio

La certification B Corp est une certification qui peut être octroyée à des sociétés commerciales qui répondent à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance et de transparence à l’égard du public. Pour l’obtenir, il faut respecter un cahier des charges très strict. Environ 4000 sociétés dans le monde ont obtenu ce label, pour réconcilier profit et mission sociétal. Comment fonctionne ce label ? Qui peut l’attribuer à des sociétés de chez nous ? Combien de sociétés belges ont déjà obtenu ce label ? La société IBA (Ion Beam Applications), basée à Louvain-la-Neuve, leader mondial dans la technologie des accélérateurs de particules et donc dans la lutte contre le cancer, vient d’obtenir ce label B Corp. Olivier Legrain, son CEO sera l’un de nos invités. Ainsi que Benoit Greindl, un entrepreneur belge installé en Suisse dont la société Montagne Alternative (qui propose un mode d’hébergement durable en montagne) vient aussi de recevoir cette certification. Son crédo : une économie régénérative « plus inclusive et respectueuse de la nature ». Et pour amener d’autres patrons à revisiter leur modèle des affaires, il prépare actuellement la deuxième édition de “Regenerative Alliance Summit”, qui se tiendra du 9 au 11 septembre en pleine nature, près de Namur.