Tendances Première : Nouvelle parentalité… sur Auvio

Épuisé de l’éducation old school de votre tante Martine ou des conseils néo bobo de votre cousine Octavine ? Vous vous sentez défaïre entre les graines de chia et votre belle-mère qui ne comprend pas pourquoi « le petit ne fait toujours pas ses nuits ? » Prenez une profonde inspiration et rejoignez-nous dans le nirvana de la parentalité ! Ce lundi Nathalie Vancraeynest, coach scolaire et Catherine Schwennicke psychologue viennent vous aider à trouver le juste milieu. Une nouvelle façon d’envisager l’éducation qui se résume en deux livres : « L’estime de soi » et « L’autorité parentale… autrement ! » (Editions Mardaga).