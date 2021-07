Tendances Première : « Leadership spirituel en pratiques » de Catherine Voynnet-Fourboul sur Auvio

Ces dernières années, la gouvernance au sein des entreprises est en pleine mutation. On parle de plus en plus d’un nouveau management beaucoup plus collaboratif, plus global, ouvert à une dimension interculturelle. Et si on y intégrait aussi la dimension spirituelle des personnes qui composent une entreprise ? Dans cet ouvrage, Catherine Voynnet-Fourboul, maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas à Paris s’interroge sur l’impact du pluralisme culturel et religieux de notre société sur l’action des décideurs. Avec aussi Laurent Ledoux, fondateur, associé et Président du Conseil d’Administration de Phusis, une équipe de gestionnaires expérimentés spécialisés en gouvernance collaborative.