Tendances Première : Tik Tok, un réseau social négatif pour l’estime de soi des ados ? sur Auvio

Tik Tok est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social qui a été créée par une entreprise chinoise en 2016.Facile d’accès et d’utilisation, elle permet aux utilisateurs de créer des vidéos courtes accompagnées de musique, beaucoup l’utilise donc pour partager des chorégraphies. Ce réseau social s’est imposé dans le monde entier comme le réseau social préféré des ados de 13 à 17 ans. Mais, ce n’est pas sans danger ! Bruno Humbeeck, psychopédagogue s’en inquiète car selon lui « Ce réseau est surtout un outil d’installation de prestige social et pas un instrument de communication ». Il craint aussi des répercussions sur l’estime de soi de ces jeunes ados, accros à Tik Tok ! Deuxième invité à confirmer.