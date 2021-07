Tendances Première : Du nouveau dans le Sac Bleu ! sur Auvio

Depuis le 1er juillet dernier, presque toute la Wallonie est passée au nouveau Sac PMC. Seule la province de Luxembourg doit encore patienter jusqu’en octobre 2021. La Flandre, la Région de Bruxelles-capitale et une partie de la Wallonie utilisent déjà ces nouveaux sacs. Dorénavant en Wallonie, presque tous les emballages en plastique sont acceptés dans le sac Bleu : barquettes de beurre, raviers de champignons, films plastiques peuvent y être jetés. La production de déchets résiduels pourra ainsi à terme, être réduite de 8 kilos en moyenne par habitant et par an ! Et pour améliorer le recyclage de ces plastiques collectés, le centre de tri Valtris (situé dans la région de Charleroi) a été modernisé et peut désormais trier 14 types de déchets plastiques issus de ces nouveaux sacs bleus pour les envoyer vers des filières spécifiques et distinctes de recyclage. Que peut-on jeter dans le nouveau sac bleu ? Comment sont actuellement recyclés nos déchets plastiques ? Quelles seront les prochaines avancées dans le domaine du recyclage ? On en parle avec Françoise Lardenoey, chef de Service Communication et Prévention à l’Intercommunale Tibi et Valérie Bruyninckx, responsable communication Fost Plus.