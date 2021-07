Tendances Première : Le Trouble Borderline expliqué aux proches (Editions Odile Jacob) sur Auvio

Le trouble de la personnalité Borderline est un trouble de la personnalité caractérisé par une grande impulsivité et une instabilité marquée des émotions, des relations interpersonnelles et de l’image de soi. Ce terme anglais « borderline » vient de « the bordeland of insanity », expression utilisée par un psychiatre américain, à la fin du 19 ème siècle. Réactions impulsives, voire agressives, troubles alimentaires, comportements et sexualité à risque, automutilation...le diagnostique et le traitement de ces patients ne sont pas simples. Et aujourd’hui encore, il est difficile de comprendre ce que ressent vraiment une personne souffrant de ce trouble de la personnalité. Et pour la famille et les proches, ce n’est pas simple de la soutenir. Le Docteur Deborah Ducasse, médecin psychiatre, psychothérapeute et chercheure propose dans son ouvrage tout une série de conseils pour soutenir le patient et ses proches !