Tendances Première : L'entrepreneuriat durable et circulaire a de l’avenir ! sur Auvio

Du biochar produit à base de déchets sanitaires, à la conversion de véhicules à l’électricité, en passant par des emballages à partir de déchets de production de bière belge… les gagnants de la Grande finale 2021 du greenlab sont connus ! Une édition particulière pour ce programme d’accélération pour start-ups durables car il fête son 10ème anniversaire. En 10 ans, 113 projets ont été accompagnés et 264 entrepreneur.e.s ont été formé.e.s à l’entrepreneuriat durable et circulaire. « Il y a une prise de conscience collective de plus en plus forte. C’est en étant acteur du changement que les choses bougent vraiment, et ça les entrepreneurs du greenlab l’ont bien compris !” explique Virginie Smans, Project coordinator de greenlab.brussels, qui est en studio ce lundi. Également présents, les 3 lauréats : Marilys Tran pour Scobee (prix du public), Arthur Andruszkiewicz pour Decarbone (prix Triodos), et Agnieszka Kazimierczuk pour Pyroloop (prix greenlab).