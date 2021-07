Tendances Première : Natura 2000: Préserver la biodiversité en Wallonie ! sur Auvio

L’un des défis majeurs en matière de conservation de la nature est de mettre un terme au recul de la biodiversité et si possible de la restaurer ! Deux directives européennes ont été adoptées en ce sens en 1979 et en 1992, pour préserver les oiseaux et les habitats naturels. C’est la base du Réseau Natura 2000, vaste réseau écologique ! Ce Réseau fête cette année ses 20 ans en Wallonie. L’occasion de se pencher sur le travail mené chez nous pour préserver les 220.000 hectares des sites Natura 2000. Nos invités : Tomy Tchatchou, Chef de Cellule Nature protégée au Service public de Wallonie, Hubert Bedoret, directeur de Natagriwal et Emily Hugo, conseillère Natura 2000 dans la région de Malmedy. https://www.natagriwal.be/ http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=829