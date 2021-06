Tendances Première : Fort comme un hypersensible (Editions Michel Lafon), avec l'acteur Maurice Bathélémy sur Auvio

On connait Maurice Barthélemy comme ancien membre de la troupe comique des Robins des Bois, comme ancien de la chaîne Comédie, comme acteur et réalisateur de plusieurs longs métrages (Papa, Low cost, Les ex…) mais on ne connaissait pas son hypersensibilité. Lui non plus d’ailleurs, il l’a découverte sur le tard, en 2015 ! Qu’est-ce exactement l’hypersensibilité en psychologie ? On en parle avec Maurice Barthélemy et Charlotte Wils, psychopraticienne.