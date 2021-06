Tendances Première : Quelle entreprise pour demain ? sur Auvio

Selon une récente enquête d’Acerta (prestataire de service RH), seuls 56 pourcents des travailleurs estiment que leur employeur se préoccupe de leur bien-être mental. Alors que 93 pourcents des dirigeants d’entreprises déclarent faire de leur mieux pour améliorer le bien-être mental et le moral de leur personnel. Autre chiffre interpellant : près d’un travailleur sur cinq a l’impression qu’il pourrait bientôt être victime d’un burn out ! On le voit : le bien-être au travail doit rester une priorité pour les patrons quand ils imaginent l’entreprise de demain ! La relocalisation, la transparence, la démocratie de gestion, l’horizontalité, la transition écologique et sociétale semblent être aussi au centre de l’avenir de nos entreprises ! On en parle avec Martine Clerckx, sociologue et créatrice de Wide, Institut stratégique de la société, Benoît Caufriez, Directeur d'Acerta Consult , Flora Kocovski, directrice générale de W. Alter et Salvatore Ianello, CEO administrateur délégué de Galler.