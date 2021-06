Tendances Première : Que signifie l’érotisme pour les ados de 2021 ? sur Auvio

L’adolescence est un moment important de la vie : on noue plus de rapports avec les autres, on socialise davantage, on se construit des amitiés, on drague, on séduit. C’est une période où le corps change, où la vie sexuelle commence, se cherche. Que ce soit par webcam (video chatting), l’envoi de SMS érotiques (sexting), des vidéos pornographiques, de la lecture érotique ou des séries érotiques, quelle est aujourd’hui la vision de l’érotisme pour les ados ? On en parle avec Déborah Danblon, chroniqueuse Littérature Jeunesse, Thierry Magnier, directeur de la maison d’édition Thierry Magnier qui propose la collection L’Ardeur résumée en 3 mots LIRE, OSER, FANTASMER, et Camille Nerac du Planning Aimer à l’ULB, sexologue et animatrice Evras.